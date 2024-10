Preisanstieg: So teuer wird das Skifahren heuer in der Steiermark

Preisanstieg beim Skifahren: Tagesskipässe in der Hauptsaison in den größeren Skigebieten kratzen beinahe an der 80-Euro-Marke.

Preisanstieg beim Skifahren: Tagesskipässe in der Hauptsaison in den größeren Skigebieten kratzen beinahe an der 80-Euro-Marke.

Der österreichische Parade-Wintersport Skifahren wird auch heuer wieder teurer: Tagesskipässe in der Hauptsaison in den größeren Skigebieten kratzen beinahe an der 80-Euro-Marke. Die meisten Gebiete passen ihre Preise an die Inflation an, sagte Seilbahnen-Obmann Abg. Franz Hörl (ÖVP) zur APA. Relativ neu im Skigeschäft sind indes flexible Preise wie man es etwa vom Fliegen kennt, auch „Dynamic Pricing“ genannt. Dies wird hierzulande bisher aber nur vereinzelt eingesetzt.

Skifahren: Preise in der Steiermark kratzen an der 80-Euro-Marke

Beim steirischen Platzhirsch, den Planai-Hochwurzen-Bahnen in Schladming und Umgebung, wird der Preis für einen Tagesskipass für Erwachsene in der Hauptsaison um rund vier Prozent angehoben: Statt 73,50 Euro kostet das Ticket nun 76,50 Euro. Online-Frühbucher können die Liftkarten allerdings ab 65 Euro ergattern. Im Vorjahr starteten die Preise bei 63 Euro. „Dynamische“ Ticketpreise gibt es in Schladming nicht. Am Kreischberg kostet der Tagesskipass in der kommenden Hauptsaison voraussichtlich 65 Euro, im Lachtal 57 Euro. Eine der günstigsten Tagestickets werden in der kommenden Saison auf der Teichalm zu haben sein. Die Tageskarte für Erwachsene kostet dort in der kommenden Saison 31 Euro. Auf der Kaiserau wird der Tagesskipass im kommenden Winter 34 Euro kosten. (APA/RED 13.10.2024)