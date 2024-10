Köfer fordert Infrastrukturfonds gegen steigende Stromnetztarife

Veröffentlicht am 13. Oktober 2024, 19:56 / ©zVg.

Es geht um den Ausbau und die Modernisierung der Netze. „Es geht dabei um nachhaltige Investitionen für Generationen. Die Energiewende erfordert neue Netze, die auch dafür sorgen, dass der grüne Strom beim Endverbraucher, unabhängig ob Unternehmen oder Privathaushalt, ankommt. Die aktuelle Netzinfrastruktur ist in ganz Österreich veraltet und zudem stellen die Verteilnetze in den einzelnen Bundesländern eine große Baustelle und eine Mammutaufgabe dar.“, so Köfer.

Soll finanzielle Beteiligung ermöglichen

Der vorgeschlagene Infrastrukturfonds soll auch eine finanzielle Beteiligung der öffentlichen Hand ermöglichen, um die Belastung für die Endverbraucher zu minimieren. „Eine Verdoppelung der Netztarife ist weder gerechtfertigt noch tragbar“, betont Köfer. Zudem plädiert er weiterhin für österreichweit einheitliche Netzgebühren, damit die Stromkosten nicht von der Postleitzahl abhängen: „Der Wohnort darf keinen Nachteil für Stromkunden darstellen.“