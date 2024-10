LAC-Laufteam triumphiert: Vier Siege beim Abstimmungs- und Justizlauf

Beim 21. Rosentaler Abstimmungslauf konnten die LAC-Läuferinnen und Läufer in allen Altersklassen von den Nachwuchsgruppen bis hin zu den Masters beeindrucken. Matteo Cuoni setzte seine beeindruckende Siegesserie fort und gewann in der U12-Kategorie. Vanessa Stessl triumphierte in der U16, während Michael Künstl in der M50-Klasse nicht zu schlagen war und den ersten Platz holte. In der allgemeinen Klasse erreichte Künstl zudem den zweiten Rang. Ein solider vierter Platz von Siegfried Stupnig rundete das hervorragende LAC-Ergebnis ab.

Auch beim Justizlauf erfolgreich

Auch beim Justizlauf am Hafnersee zeigte das LAC-Team Stärke und sicherte sich vier Podestplätze. Andrea Herzog gewann im Nordic Walking, während Corinna Dorfer auf der 9 km langen Strecke des Frauenlaufs den ersten Platz belegte. Bei den Kindern erreichte Sophie Spath den zweiten Rang, und Gregor Spath erkämpfte sich im Hauptlauf den dritten Platz.