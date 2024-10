Ohne Führerschein: Lenker stürzt 15 Meter ab und flüchtet

Gestern verlor ein Autofahrer ohne Führerschein die Kontrolle über sein Auto. Er stürzte in Ginzling15 Meter ab und ergriff anschließend die Flucht.

Veröffentlicht am 13. Oktober 2024, 20:37 / ©BMI / Egon Weissheimer

Gestern, am 12. Oktober gegen 20 Uhr befuhr ein 37-jähriger Pole mit einem Auto die Privatstraße Zemmgrund in Ginzling talauswärts. Im Bereich einer leichten Rechtskurve verlor der Mann aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte zirka 15 Meter über steil abfallendes Gelände. Da er nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war, flüchtete der Pole unverletzt vom Unfallort und begab sich zu seiner Wohnadresse.

Suche nach Lenker

Am Vormittag des 13. Oktober wurde das Fahrzeug von mehreren Personen entdeckt, welche die Rettungskette in Gang setzten. Da bei einer anschließenden Suche im Nahbereich des Autos keine Personen vorgefunden werden konnten, wurde das stark beschädigte Auto geborgen. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte der Pole dann ausgeforscht und in seiner Unterkunft angetroffen werden. Der 37-Jährige, der allein im Fahrzeug war, wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

