So wird das Wetter zum Wochenstart in der Steiermark

„Am Montag kann sich in der Früh und am Vormittag vor allem entlang und südlich vom Randgebirge verbreitet Hochnebel halten, abseits davon beginnt der Tag sonnig“, wissen die Experten der GeoSphere. Zu Mittag soll die Nebeldecke im Süden aufbrechen, die Sonne zeigt sich aber generell nicht allzu lang. Von Westen ziehen nämlich ausgedehnte Wolkenfelder durch, heißt es. Meist bleibt es jedoch trocken, erst am Abend können leichte Regenschauer aufziehen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 2 und 8 Grad, Höchstwerte erreichen am Montag bis zu 17 Grad.