Bis zu 17 Grad: Sonnenschein und Wolken prägen den Wochenstart

Zu Beginn gibt es in einigen Regionen stärkere Restbewölkung, insbesondere im Süden und in den Tälern können auch Nebelfelder auftreten. Doch vielerorts wird zunächst die Sonne scheinen. Am Vormittag ziehen von Westen her jedoch ausgedehnte Wolkenfelder auf, die am Nachmittag den Osten Österreichs erreichen. “ Am Abend ist in der Alpennordseite und im Nordwesten mit etwas Regen zu rechnen. Der Wind weht meist schwach“, weiß die GeoSphere Austria. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 1 und 8 Grad, während die Tageshöchstwerte 12 bis 17 Grad erreichen.