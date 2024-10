Tödlicher Unfall am Gailtalzubringer: Motorradfahrer verstorben

Gegen 19 Uhr war der 38-jährige Mann aus dem Bezirk Villach-Land mit seinem Motorrad gerade am Gailtalzubringer auf der B111 von Arnoldstein in Richtung Feistritz an der Gail unterwegs, als er plötzlich stürzte. In weiterer Folge ist er im Straßengraben zum Liegen gekommen. Wie die Polizei bereits gegenüber 5 Minuten bestätigte, habe er daraufhin reanimiert werden müssen.

B111 für den gesamten Verkehr gesperrt

Im Anschluss wurde er vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag, wie die Polizei nun berichtet. Die B111 war wegen des Unfalls zwischen 19 und 20.50 Uhr an der Unfallstelle für den gesamten Verkehr gesperrt.