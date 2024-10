Freifach Feuerwehr: HTL Mössingerstraße ist wieder „on fire“

Im Vorjahr stand für die Teilnehmer am "Freifach Feuerwehr" auch ein Ausflug zur Landesfeuerwehrschule am Programm.

Im vergangenen Schuljahr fand der Auftakt zu einer einzigartigen Zusammenarbeit statt, heuer geht das Projekt in die zweite Runde: Die Rede ist von der Kooperation zwischen der Landesfeuerwehrschule Kärnten unter der Leitung von Bundesfeuerwehrrat Klaus Tschabuschnig und der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt.

Das Beste zweier Welten

Unter dem Motto „Kameradschaft – Technik – Ehrenamt“ verbindet sich das Beste aus den Welten der beiden Schulen: Die Schülerinnen und Schüler der HTL Mössingerstraße bringen technisches Know-how, Teamgeist und jugendliche Begeisterung für ein soziales Miteinander ein. Die Feuerwehr bietet eine sinnhafte Tätigkeit, bei der Jugendliche Gemeinschaft leben und Sinnvolles erleben dürfen. Der Stellenwert der (Freiwilligen) Feuerwehr für unsere Gesellschaft ist dabei gar nicht hoch genug anzusetzen – man denke an die zahlreichen Unwettereinsätze im Sommer 2023 in Kärnten oder im Norden Österreichs im heurigen September. Beinahe täglich muss die Feuerwehr mittlerweile auch technische Expertise beweisen, sei es im Umgang mit Elektromobilität, mit Photovoltaik oder Ähnlichem.

Die Teilnehmer am „Freifach Feuerwehr" an der HTL Mössingerstraße lernten einiges zur wichtigen Arbeit der Florianis.

Freigegenstand Feuerwehr

Im Rahmen der der HTL-Ausbildung kann man sich nun im Kooperationsprojekt zum Atemschutzträger, zur Brandschutzbeauftragten und zum Gruppenkommandant weiterbilden. Das vergangene Schuljahr bot unter der Ägide von Löschmeister Benjamin Makula für die 23 interessierten Teilnehmer am Freigegenstand Feuerwehr an der HTL Mössingerstraße einiges: Pumpen- und Funkkunde wurden in eigenen Kursen an der HTL vertieft; bei Ausflügen zur Betriebsfeuerwehr der Infineon Villach, zur Landesfeuerwehrschule und zur Firma Magirus in Unterpremstätten bei Graz, die Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge herstellt, wurde Praxisluft geschnuppert. Und ein HTL-Schüler hat in diesem Schuljahr sogar bereits den Lehrgang zum Gruppenkommandanten bestanden!

Projektvorstellung am 16. Oktober

Das Motto „Lieber eine Kameradin oder einen Kameraden als hunderte virtuelle Freundinnen und Freunde im Netz“ wird in der Kooperation zwischen der Landesfeuerwehrschule Kärnten und der HTL Mössingerstraße mit Leben erfüllt. Am 16.10.2024 findet für die heurigen ersten Jahrgänge die Vorstellung des Projekts statt – damit sich wieder zahlreiche interessierte, engagierte Jugendliche für das Ehrenamt finden!