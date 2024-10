„Viva Italia!“: Italienischer Opernzauber in Villach

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 07:01 / ©Ede Dömötör

Die Münchner Symphoniker kommen am 21. Oktober mit dem Programm „Viva Italia!“, das die Herzen von Musikliebhabern höher schlagen lässt, nach Villach. Das Konzert ist nicht nur eine Vorführung von unvergänglichen Opernwerken, sondern auch eine Hommage an die Einzigartigkeit und zeitlose Schönheit der Opernkunst. Réka Kristóf singt Opernarien von Rossini, Bellini, Puccini und Verdi, mit welchen die legendäre, griechische Sopranistin Maria Callas zu Weltruhm gelangte. Die ungarische Star-Sopranistin brilliert sowohl im Opernrepertoire als auch in Oratorien und Konzerten.

Diese Musikstücke erwarten dich: Gioachino Rossini: Der Barbier von Sevilla Ouvertüre

Gioachino Rossini: Der Barbier von Sevilla – Una voce poco fa (Arie der Rosina)

Luigi Cherubini: Medea, Ouvertüre

Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor Il dolce suono (Arie der Lucia, Wahnsinnsarie)

Giacomo Puccini: Suor Angelica – Intermezzo

Giacomo Puccini: Tosca Vissi d’arte, vissi d’amore (Arie der Tosca)

Giuseppe Verdi: La Traviata Preludio (Ouvertüre)

Vincenzo Bellini: Norma Casta Diva (Arie der Norma)

Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto Ouvertüre

Umberto Giordano: Andrea Chenier La mamma morta (Arie der Maddalena)

Vincenzo Bellini: Il Pirata Ouvertüre

Giuseppe Verdi: Otello Ave Maria

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi Oh mio babbino caro (Arie der Lauretta)

Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana Intermezzo sinfonico