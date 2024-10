E-Scooter-Flucht: Wilde Verfolgungsjagd durch Klagenfurt endet mit Unfall

Am 13. Oktober 2024 kurz nach 20 Uhr nahm eine Polizeistreife auf der Waidmannsdorferstraße in Klagenfurt einen mit weit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden E-Scooter-Lenker wahr. Trotz mehrfacher Aufforderung zum Anhalten fuhr der Mann stadteinwärts weiter. Zum Teil fuhr er mit rund 60 km/h und ohne Beleuchtung rücksichtslos auf Gehsteigen und überquerte die Rosentaler Straße, ohne anzuhalten. Dabei mussten andere Fahrzeuglenker abrupt abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden.

Streifenwagen zweimal touchiert

In der Weidengasse streifte er den verfolgenden Streifenwagen und flüchtete weiter. Im Bereich des Kinoplatz im Stadtteil St. Ruprecht kollidierte er abermals mit dem Streifenwagen und kollidierte bei seinem weiteren Fluchtversuch mit einem Mülleimer. Der Mann kam zu Sturz und verletzte sich dabei. Der 37-jährige Klagenfurter wurde zum Alko- und Drogentest aufgefordert und verweigerte dies. Leicht verletzt wurde er mit dem RD in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Am E-Scooter und am Streifenwagen entstand Sachschaden. Der 37-Jährige wird wegen mehrerer Verkehrsübertretungen zur Anzeige gebracht.