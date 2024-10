Mann (34) bleibt länger als 90 Tage im Schengenraum – wird festgenommen

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 07:13 / ©LPD Wien

Am heutigen Montag, dem 14. Oktober 2024, wurden auf der Innkreisautobahn A8 am Parkplatz einer Autobahnraststation in Etzelshofen die Insassen eines Autos von der Polizei (AGM) einer fahndungsmäßigen Kontrolle unterzogen. Im Zuge dieser fremdenrechtlichen Kontrolle stellten diee Polizeibediensteten fest, dass sich ein 34-jähriger Moldawier seit März 2024 im Schengenraum aufhält und somit den visumsfreien Zeitraum von 90 Tagen überschritten hat. Der Mann wurde daraufhin nach den Bestimmungen des Fremdenpolizeigesetzes festgenommen und zur Polizeiinspektion Wels Fremdenpolizei überstellt.