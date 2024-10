Kinder mit dem Umbringen bedroht: Prozessauftakt in Klagenfurt

Am Landesgericht Klagenfurt startet heute um 10.40 Uhr der Prozess gegen einen Mann, der sich im Sommer im Lavanttal gefährlicher Drohung, beharrlicher Verfolgung sowie Körperverletzung schuldig gemacht haben soll. Die Vorwürfe wiegen schwer: Dem sich aktuell in Haft befindenden Angeklagten wird zur Last gelegt, in St. Andrä im Lavanttal einer Frau mehrmals und nachhaltig über diverse Nachrichtendienste mit der Ermordung ihrer Kinder gedroht zu haben. Darüber hinaus wird ihm zur Last gelegt, diese Frau beharrlich verfolgt und damit unzumutbar in ihrer Lebensführung beeinträchtigt zu haben. Heute muss sich der Mann vor Richter Gerhard Pöllinger-Sorré verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.