Fischzucht kämpft nach Unwettern ums Überleben: „Jede Hilfe zählt für unsere Familie“

Die Forellenzucht Igler in Kalwang ist ein traditionsreicher Familienbetrieb, der seit über 130 Jahren besteht und inzwischen in 4. Generation von Hannes Igler geführt wird. Ursprünglich als Ergänzung zur Rinderzucht begonnen, hat sich der Betrieb im Laufe der Zeit zu einer modernen Fischzucht entwickelt. Heute ist die Forellenzucht Igler bekannt für Österreichs größte Naturteichanlage, in der Besatz- und Speisefische in höchster Qualität gezüchtet werden. Kunden sind kleinere Fischzüchter, Fischereivereine, Teichbesitzer, Restaurants, fischverarbeitende Betriebe und viele mehr.