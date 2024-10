Rekord schlägt hohe Wellen: Erste Frau umschwamm den Wörthersee

Nur zwei Personen nahmen am 14. September im Rahmen des Alpen-Adria-Swim-Cup 34 an der 34 Kilometer langen Wörtherseeumrundung inklusive Bootsbegleitung teil. Eine davon war die gebürtige Stainzerin Claudia Müller, die als erste Frau den Wörthersee umschwamm. Dabei herrschten nicht die besten Wetterbedingungen: Die Sportlerin trotzte Wind und Regen und erzielte bei einer Lufttemperatur von nur acht Grad Höchstleistungen.

Wörthersee in unter 12 Stunden umrundet

Die 54-jährige Claudia Müller und der einzig andere Teilnehmer, der Deutsche Engel Mathias Koch, starteten am 14. September um 6.30 Uhr in Velden das ambitionierte Unterfangen, den Wörthersee zu umrunden. 11 Stunden und 55 Minuten später kam Müller wieder beim Ausgangspunkt in Velden an und hatte 34,8 Kilometer hinter sich gebracht – als erste Frau überhaupt. Somit kann die Triathletin, Iron-Man-Teilnehmerin und Eisschwimmerin einen weiteren Rekord verbuchen.

