Alkoholisierter Lenker flüchtet vor Polizei: Verfolgungsjagd in Wels

Am 13. Oktober 2024 wollte eine zivile Polizeistreife in der Nähe des Welser Hauptbahnhofs eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle bei einem 48-jährigen Mann aus Wels durchführen. Anstatt in den freien Parkplatz zu fahren, versuchte der Lenker jedoch, sich der Kontrolle auf der Bahnhofstraße und anschließend auf der Schubertstraße zu entziehen.

Weiterfahrt untersagt

Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf und konnte das Fahrzeug schließlich im Bereich der Laahener Straße zum Anhalten bringen. Da beim Fahrer Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt wurden, führte die Polizei sowohl einen Alkovortest als auch einen Alkomattest durch, die beide positive Ergebnisse lieferten. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein vorläufig eingezogen und der Fahrzeugschlüssel der Tochter des Fahrers übergeben.