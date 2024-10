Sofortmaßnahmen in Wien-Favoriten: Schwerpunktaktion gegen E-Scooter

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 09:28 / ©pixabay.com

Aufgrund zahlreicher Beschwerden von Bürger über die problematische Nutzung von elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern, insbesondere im Bereich der Essenslieferungen, startete die Gruppe Sofortmaßnahmen am vergangenen Freitag eine umfassende Schwerpunktaktion in Wien-Favoriten. Diese Aktion wurde in Zusammenarbeit mit der LPD Wien, dem Stadtservice Wien sowie verschiedenen Magistratsabteilungen und dem Arbeitsmarktservice (AMS) durchgeführt.

Berichte zur erhöhten Geschwindigkeit

Immer wieder wurde berichtet, dass Roller mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind und dadurch eine erhebliche Gefahr für Fußgänger darstellen. Besonders in stark frequentierten Bereichen und Fußgängerzonen, in denen das Fahren dieser Fahrzeuge verboten ist, kam es immer wieder zu kritischen Situationen.

Generelle Überprüfung

Ein zentraler Bestandteil der Schwerpunktaktion war die Überprüfung der Geschwindigkeit von Klein- und Minirollern, die oft die gesetzlich erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschreiten. Hierfür wurde ein mobiler Rollenprüfstand eingesetzt, der Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h sowie die Fahrtauglichkeit der Roller überprüfte. Darüber hinaus kontrollierte das AMS, ob die Fahrer ordnungsgemäß angemeldet sind.