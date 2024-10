Schwerer Verkehrsunfall mit Reisebus simuliert: Großübung im Loibltunnel

Über 80 Feuerwehrleute aus dem Bezirk Klagenfurt-Land standen bei der Großübung am Loiblpass im Einsatz.

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 09:52 / ©ÖA-Team BFKdo Klagenfurt-Land

Am Freitag, dem 11. Oktober 2024, fand eine grenzüberschreitende Tunnelübung im Loibltunnel statt. Koordiniert von Slowenien, nahmen auch sechs Feuerwehren mit über 80 Kameradinnen und Kameraden aus dem Bezirk Klagenfurt-Land an der Übung teil. Übungsannahme war ein schwerer Verkehrsunfall kurz nach der österreichischen Grenze mit einem Reisebus und mehreren beteiligten PKW.

Personenbefreiung aus demolierten Autos

Vom Sammelpunkt am Nordportal ausgehend, fuhren die österreichischen Einsatzkräfte in den Tunnel ein. Die Erstaufgabe dieser war die Befreiung mehrerer Personen aus zwei stark deformierten PKW gemeinsam mit dem slowenischen Rettungsdienst. In weiterer Folge wurden die slowenischen Einsatzkräfte bei der Rettung der verletzten Personen aus einem verunfallten Reisebus unterstützt. Für die Feuerwehren, die nicht im Tunnel zum Einsatz kamen, gab es ein weiteres Übungsszenario außerhalb des Tunnels. Ein PKW war über eine Böschung gerutscht und musste geborgen werden.

©ÖA-Team BFKdo Klagenfurt-Land | Am Loiblpass wurde am … ©ÖA-Team BFKdo Klagenfurt-Land | … 11. Oktober eine grenzüberschreitende Übung … ©ÖA-Team BFKdo Klagenfurt-Land | … der slowenischen und österreichischen Feuerwehren durchgeführt. ©ÖA-Team BFKdo Klagenfurt-Land | Dabei wurde ein schwerer Verkehrsunfall … ©ÖA-Team BFKdo Klagenfurt-Land | … mit einem Reisebus simuliert. ©ÖA-Team BFKdo Klagenfurt-Land | Teil der Übung war die Rettung von Personen … ©ÖA-Team BFKdo Klagenfurt-Land | … aus schwer deformierten Autos. ©ÖA-Team BFKdo Klagenfurt-Land | Rund 80 Feuerwehrleute aus Klagenfurt-Land nahmen an der Übung teil.

Slowenisch-österreichische Zusammenarbeit gestärkt

Durch die gemeinsame Übung konnte die bewährte Zusammenarbeit beider Länder weiter gestärkt werden. Die letzte Übung im Loibltunnel fand im Jahr 2013 statt. „Gemeinsame Übungen sind wichtig, damit im Einsatzfall alles reibungslos funktioniert“, heißt es seitesn des Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt-Land. So nahmen auch zahlreiche Übungsbeobachter an der Übung teil, darunter Bezirkshauptmann Johannes Leitner, BH-KAT-Referent Alex Walser, Katastrophenschutzbeauftragter vom Land Kärnten Markus Hudobnik sowie sein Stellvertreter Christian Gamsler. Vom Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land waren Bezirksfeuerwehrkommandant Ulrich Nemec und sein Stellvertreter Felix Filipic als Beobachter dabei. Sie alle konnten sich ein Bild von der Schlagkraft der Feuerwehren machen. Anschließend an die Übung gab es noch eine gemeinsame Schlussbesprechung beim Südportal.