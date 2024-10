Steuerfrei lachen: Bald keine Vergnügungssteuer für Faschingsgilden mehr?

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 09:56 / ©ViFa/Knaus

„In einer Komödie bleibt das Lachen der Zuschauer ‚steuerfrei‘. Anders sieht es bei einer Faschingssitzung aus, wo ‚für das Lachen‘ Vergnügungssteuer anfällt“, weist Katrin Nießner, Klubobfrau der freiheitlichen Gemeinderäte in Villach, auf die schwierigen Rahmenbedingungen für die Faschingsgilden hin. „Wir fordern eine faire Regelung, die es den Faschingsgilden ermöglicht, ihre Traditionen und ihr Engagement ohne finanzielle Hürden fortzuführen“, heißt es von Nießner und Landtagsabgeordnetem und Stadtrat Erwin Baumann. Sie regen eine Lösung analog jener für Schulbälle an, wo die Stadt Villach seit vielen Jahren die Vergnügungssteuer rückerstattet.

Verfolgst du den Villacher Fasching? Ja, aber lieber live als im TV. Sowieso! Jedes Jahr ein Fixpunkt! Nicht immer. Nein gar nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Faschingsgilden als Traditions- und Kulturträger

„Die Faschingsgilden sind nicht nur Träger lebendiger Traditionen, sondern leisten auch einen wesentlichen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in Villach. Jedes Jahr bringen die engagierten Mitglieder der Gilden die Bevölkerung zum Lachen, fördern das soziale Miteinander und spiegeln den Regierenden auf humorvolle Weise gesellschaftliche Themen“, hält Nießner fest. „Trotz ihres sozialen Engagements, das sich in regelmäßigen Spendenaktionen zeigt, müssen die Gilden einen Teil ihrer Einnahmen durch die Vergnügungssteuer an die Stadt Villach abführen – eine finanzielle Belastung, die ihre wertvolle Arbeit gefährden könnte“, zeigt sich Baumann besorgt.

©zVg Katrin Nießner und Erwin Baumann treten für die Rückvergütung der Vergnügungssteuer für die Faschingsgilden in Villach ein.

Rückvergütung der Vergnügungssteuer für Faschingsgilden beantragt

In der Gemeinderatssitzung am Freitag hat die FPÖ einen Antrag zur Rückvergütung der Vergnügungssteuer für die Faschingsgilden Villach, Maria Gail und Landskron eingebracht. Baumann sieht in der Rückvergütung der Vergnügungssteuer nicht nur eine finanzielle Entlastung, sondern auch eine Anerkennung der besonderen Rolle der Faschingsgilden als Kultur- und Sozialträger.