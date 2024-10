Kärnten trauert: Langjähriger Obmann des Abwehrkämpferbundes verstorben

Ruhe in Frieden

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 10:19 / ©Fotomontage Canva/ Kärntner Landtag

Der langjährige Obmann des Kärntner Abwehrkämpferbundes und ehemalige Landtagsabgeordnete Fritz Schretter im Alter von 84 Jahren verstorben. Das gab die Stadtkommunikation Klagenfurt heute Vormittag in einer Presseaussendung bekannt. Bürgermeister Christian Scheider zeigt sich betroffen vom Ableben seines heimatverbundenen und engagierten Wegbegleiters.

Ein Mann voller Heimatverbundenheit und Traditionsbewusstsein

Fritz Schretter war über drei Legislaturperioden engagierter Abgeordneter im Kärntner Landtag und viele Jahre Obmann des Kärntner Abwehrkämpferbundes. „Ein gestandener Politiker, aber vielmehr ein heimatverbundener, traditionsbewusster Mensch, der sich sein Leben lang für Kärnten stark gemacht hat“, erinnert sich Bürgermeister Christian Scheider, der viele Jahre eng mit Fritz Schretter zusammengearbeitet hat und der Familie und den Hinterbliebenen sein tiefes Mitgefühl ausspricht. Als langjähriger Obmann des Kärntner Abwehrkämpferbundes hat Schretter viel für Brauchtums- und Traditionspflege getan. Für die zahlreichen Verdienste wurde der Abwehrkämpferbund unter Schretters Obmannschaft mit dem Kärntner Landeswappen geehrt. Erst im Juni verstarb Schretters Tochter, die bekannte Archäologin Sabine Ladstätter, im Alter von 55 Jahren nach langer Krankheit.

Großer Einsatz für Kärntner Traditionspflege und Geschichtsvermittlung

Auch Landeshauptmann Peter Kaiser kondoliert in einer Presseaussendung den Angehörigen und hebt die Bedeutung von Fritz Schretters Lebenswerk für die Kärntner Traditionspflege hervor: „Fritz Schretter hat sich stark für die Traditionspflege, die Förderung kultureller Vereine und die Vermittlung der Kärntner Geschichte eingesetzt. Vor allem die Bewusstseinsbildung für die Bedeutung des Kärntner Abwehrkampfes und der Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920 war ihm ein wichtiges Anliegen“, so Kaiser. „Ja, in der Vergangenheit gab es manche Polarisierung, aber Kärnten lebt heute eine Kultur des Miteinanders, des wertschätzenden Umgangs und der Vielfalt. Dazu hat auch maßgeblich beigetragen, dass wir unterschiedliche Meinungen trefflich und respektvoll miteinander diskutieren. Auch dafür stand Fritz Schretter ein.“

Kämpfer für Kärntner Traditionen

Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber von der Kärntner Volkspartei zeigt sich von Fritz Schretters Tod betroffen: „Mit Fritz Schretter verlieren wir einen unermüdlichen Kämpfer für Kärntens Traditionen und Geschichte. Sein Einsatz für die Bewusstseinsbildung rund um den Abwehrkampf und die Volksabstimmung wird unvergessen bleiben. Er hat unsere Heimat durch sein Engagement gestärkt und hinterlässt eine große Lücke. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2024 um 11:47 Uhr aktualisiert