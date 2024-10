Eislaufen: Wann die Grazer Winterwelt heuer ihre Pforten öffnet

Die Grazer Winterwelt startet am 16. November in die Eislauf-Saison 2024.

Die Winterwelt beim Landessportzentrum Steiermark in der Jahnstraße 3 ist für Kufenflitzer schon seit Jahren ein beliebter Treffpunkt. Insgesamt 3.000 m² an Eisfläche stehen den Grazern für den beliebten Wintersport dort zur Verfügung. Die Eisfläche bietet nicht nur die Gelegenheit zum Eislaufen, sondern auch für spannende Runden beim Eishockey oder dem traditionellen Eisstockschießen. Wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, kann sich vor Ort passende Modelle ausleihen. Wann heuer die Grazer Winterwelt zum Saison-Auftakt lädt, steht bereits fest: Am 16. November 2024 wird es so weit sein, verkünden die Betreiber.