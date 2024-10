30-Jähriger bedroht Mädchen mit Schreckschusspistole

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 11:07 / ©LPD Wien

Gestern Nachmittag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in den Innenhof einer Wohnhausanlage gerufen, da zwei Mädchen (12 und 15 Jahre) von einem Mann bedroht worden sein sollen. Die Mädchen berichteten den Polizisten, dass ein ihnen unbekannter Mann sie sofort mit einer Pistole in der Hand mit dem Tod bedrohte. Anschließend flüchtete er in ein Stiegenhaus, als die Mädchen ihre Eltern informierten.

30-Jähriger festgenommen

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte die Wohnung des Tatverdächtigen ausfindig gemacht werden. Beamte der WEGA öffneten die Wohnungstür und nahmen einen 30-jährigen österreichischen Staatsbürger fest. In der Wohnung wurde die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, sichergestellt. Der Tatverdächtige verweigerte die Aussage und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.