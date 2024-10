Klagenfurter Busfahrer mit dem Umbringen bedroht und attackiert

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 11:13 / ©Fotomontage Canva/5 Minuten

Am 13. Oktober wurde die Polizei des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt am Nachmittag zu einer Bushaltestelle in Klagenfurt beordert, da ein Fahrgast einen Buslenker mit einem Messer sowie verbal mit dem Umbringen bedroht haben soll. Zuvor habe der Buslenker eine Frau mit vier Kindern darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Kinder während der Fahrt hinsetzen sollen, damit sie bei einer Bremsung nicht verletzt werden. Als er daraufhin den Fahrschein kontrollieren wollte, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung und die Frau verließ gemeinsam mit den Kindern und einem Mann den Bus.

Buslenker durch Fenster attackiert

Kurz darauf kam der Mann, ein 30-jähriger Klagenfurter, zum Bus zurück, bespuckte die Fahrerkabine und versetzte dem Buslenker einen Schlag durch die geöffnete Seitenscheibe. Der Buslenker konnte noch ein Foto von dem Mannes machen, welches er den Polizeibeamten vorlegte. Aufgrund einer vorangegangenen Amtshandlung konnten die Beamten den Mann identifizieren und fuhren zur Wohnadresse seiner Lebensgefährtin. Dort konnten die Polizeibeamten den 30-Jährigen in der Tiefgarage antreffen. Er versuchte zu flüchten, konnte jedoch festgenommen werden. Nach erfolgter Einvernahme und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde der 30-Jährige in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Er wird wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung zur Anzeige gebracht.