Polizei warnt nach Einbrüchen in der Wassergasse vor gefährlicher Säure

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 11:17 / ©LPD Wien

Gestern wurden mehrere Einbrüche in Wohnungen in der Wassergasse gemeldet. Die eintreffenden Beamten stellten an den Tatorten fest, dass die unbekannten Täter mutmaßlich eine Säure verwendet hatten, um die Schlosszylinder zu verätzen. Ein gefahrstoffkundiges Organ sicherte die Schlosszylinder, die anschließend vom Bundeskriminalamt kriminaltechnisch untersucht werden. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Polizei bittet um Aufmerksamkeit

Die Polizei bittet die Bevölkerung um besondere Aufmerksamkeit und warnt: „Sollten Sie Beschädigungen am Schloss Ihrer Eingangstür sowie eine Flüssigkeit feststellen, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit dieser Flüssigkeit. Es könnte sich um Salpetersäure handeln, die ätzende Wirkungen auf Haut, Atemwege und Schleimhäute hat. Falls es bereits zu einem unbeabsichtigten Kontakt gekommen ist, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit klarem Wasser. Verwenden Sie dabei keine Seife oder andere Zusätze.“