Zwei junge Fahrer bei Zusammenstoß in Ebergassing schwer verletzt

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 11:20 / ©5 Minuten

Am 11. Oktober 2024, gegen 22:00 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Bruck/Leitha mit einem Auto auf der L 156 in Ebergassing, aus Richtung Gramatneusiedl in Richtung Ebergassing. Ein 17-jähriger Beifahrer aus dem selben Bezirk war ebenfalls im Fahrzeug. Der Fahrer versuchte, zwei andere Fahrzeuge zu überholen.

Beide Fahrzeuge wurden ins Feld geschleudert

Zur selben Zeit lenkte ein weiterer 19-Jähriger aus dem Bezirk Bruck/Leitha sein Auto von Ebergassing in Richtung Gramatneusiedl und versuchte, nach rechts in ein Feld auszuweichen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die daraufhin ins Feld geschleudert wurden. Dabei überschlug sich eines der Autos mehrmals. Beide Fahrer wurden mit vermutlich schweren Verletzungen ins Landesklinikum Baden gebracht.