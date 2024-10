Nach Lotto-Sensation: Wieder ein Steirer unter den Glückspilzen

Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen – und damit im knappest möglichen Zeitraum – geht es am Mittwoch um einen Lotto Siebenfachjackpot und – wieder – um einen zweistelligen Millionenbetrag für den Sechser. Der letzte Siebenfachjackpot im September ging als zweithöchster bisheriger Solo-Lotto-Gewinn mit 11,1 Millionen Euro in die Steiermark, 5 Minuten berichtete. Mehr dazu liest du in: Lotto-Sensation! Steirer gewinnt über 11 Millionen Euro. Zum siebenten Mal in Folge ist am Sonntag also ein Tipp mit den „sechs Richtigen“ ausgeblieben, und Österreichs Lotto Fans dürfen sich auf eine Mittwochs-Runde mit rund 10,5 Millionen Euro für den Sechser freuen.

Fünfter Siebenfachjackpot der Lotto-Geschichte

Es ist die der fünfte Siebenfachjackpot in der Lotto-Geschichte und der zweite heuer, wobei es bisher drei Solo-Sechser mit 14,9 Millionen, 11,2 Millionen und 9,8 Millionen Euro gegeben hat. Ein Siebenfachjackpot endete mit zwei Sechsern, Achtfachjackpot hat es noch keinen gegeben. Angesichts der Tatsache, dass die Österreichischen Lotterien mit etwa 7 Millionen Tipps rechnen und damit erfahrungsgemäß etwa 60 Prozent aller möglichen Tippkombinationen abgegeben werden, ist die Wahrscheinlichkeit auf zumindest einen Sechser etwas höher als auf einen Achtfachjackpot.

Fünfer mit Zusatzzahl geht an die Steiermark

Ein Fünfer mit Zusatzzahl ging bei der Lottoziehung am Sonntag an die Steiermark – er wurde per Quicktipp erzielt. Über Nacht wurde die Person um eine hübsche Summe reicher, rund 36.000 Euro landen auf ihrem Konto.