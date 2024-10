Flüchtiger PKW-Lenker rammt Streifenwagen: Zwei Polizisten verletzt

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 11:49 / ©LPD Wien

Ein PKW, der mit quietschenden Reifen von der Raxstraße in die Laxenburger Straße einbog, wurde gestern früh von Beamten im Streifendienst beobachtet. Die Polizisten versuchten sofort, das Fahrzeug anzuhalten, doch der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen und beschleunigte weiter. Als ein anderer Streifenwagen versuchte, dem flüchtenden PKW den Weg abzuschneiden, wurde er von dem Fahrer in der Troststraße frontal und vermutlich absichtlich gerammt. Bei dem Aufprall erlitten zwei Beamte sowie der flüchtende Fahrer Verletzungen.

Erheblicher Sachschaden entstand

Weitere Polizisten konnten den 30-jährigen Tatverdächtigen (StB.: Österreich), der keine gültige Lenkberechtigung besaß, festnehmen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Eine Amtsärztin stellte beim Tatverdächtigen eine Beeinträchtigung durch Alkohol und Suchtmittel fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Der Fahrer gab als Grund für seine Flucht an, dass er keine Lenkberechtigung hatte. Ein verletzter Polizist konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.