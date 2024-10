Disney Plus wird teurer: So viel zahlst du für Micky Maus und Co.

Seit Wochen wirbt der beliebte Streaminganbieter mit neuen Angeboten. Bis zum 27. September konnten sich Streaming-Fans noch für einen Monatspreis von 3,99 Euro bei Disney+ anmelden. Der günstige Preis sollte allerdings nur für drei Monate gelten, danach gilt es mehr zu zahlen. Auch das Jahresabo für 109,90 Euro sollte es nicht mehr für lange Zeit geben. Schon am Mittwoch, dem 16. Oktober, endet das Angebot. Disney+ spricht dabei von einer Ersparnis von 21 Prozent.

Ersparnis? Preis bleibt eigentlich gleich

Doch wer bereits Bestandskunde bei Disney+ ist, weiß: So viel Ersparnis kann ja nicht vorhanden sein, wenn der Preis auf den ersten Blick eigentlich gleich bleibt. Disney-Nutzer zahlen derzeit nämlich für ihr Monatsabo 10,99 Euro und für das Jahresabo 109,90 Euro. Was hat es jetzt also mit dem Angebot auf sich? Kurz gesagt, das Disney+ Abo soll demnächst wieder teurer werden. Disney+ erklärt: „Die Ersparnis bezieht sich auf den aktuellen Preis von 109,90 Euro gegenüber dem neuen Preis für das Premium-Abo von 139,90 Euro.“

Preiserhöhung nach ähnlichem Schema

Die letzte Preiserhöhung bei Disney+ gab es im November 2023 beziehungsweise Feber 2024. Seitdem bezahlen Kunden für Micky Maus & Co. 10,99 monatlich oder 109,90 Euro jährlich. Damals hatte der Streaminganbieter die Preise zuerst für Neukunden und einige Monate später dann auch für Bestandskunden angehoben. Mehr dazu in: Dieser Streaming-Anbieter dreht jetzt an der Preis-Schraube. Ähnliches Szenario dürfte sich wohl auch jetzt abspielen. Mit 6,99 beziehungsweise 69,90 Euro startete Disney+ 2020 vergleichsweise günstig am österreichischen Streaming-Markt durch. Mit der aktuellen Erhöhung zahlen die Nutzer mittlerweile das Doppelte.

Wie viel zahlt man künftig für Disney+?

Ab wann sind nun die neuen Abopreise bei Disney+ zu zahlen? In Bezug auf das Angebot, das bis zum 27. September, schrieb der Streaminganbieter: „Nach 3 Monaten wird dir auf monatlicher Basis der jeweils geltende Premium-Preis von 13,99 Euro in Rechnung gestellt, sofern du nicht vor diesem Zeitpunkt kündigst.“ Das Jahresabo erhöht sich für Neukunden ab dem 17. Oktober 2024. Wann Bestandskunden von der Preiserhöhung betroffen sein werden, bleibt abzuwarten. Es wird aber davon ausgegangen, dass diese Anfang kommenden Jahres erfolgen soll. Eine Anfrage von 5 Minuten an Disney+ blieb bislang unbeantwortet. Bei Netflix gab es zuletzt ebenso eine Preiserhöhung. Mehr dazu in: Netflix wird teurer: So viel musst du jetzt für dein Abo bezahlen.

Häufig gestellte Fragen: Wie viel kostet Disney+? Derzeit zahlen Bestandskunden noch 10,99 bzw. 109,90 Euro. Demnächst erhöhen sich die Abo-Preise allerdings auf 13,99 bzw. 139,90 Euro. Welches Angebot gibt es derzeit bei Disney+? Bis zum 16. Oktober 2024 können sich Neukunden für einen Monatsabopreis von 3,99 Euro anmelden, dieser günstige Preis gilt für die ersten drei Monate. Danach wird der Preis auf den Premium-Tarif von 13,99 Euro pro Monat erhöht. Für das Jahresabo beträgt der aktuelle Angebotspreis 109,90 Euro , das jedoch ab dem 17. Oktober auf 139,90 Euro steigen wird.

Seit wann gibt es Disney+ in Österreich? Seit 2020, damals kostete das Abo noch 6,99 bzw. 69,90 Euro.

