Lumagica: Lichterpark bringt auch heuer Frohnleiten zum Erstrahlen

Der Lichterpark „Lumagica“ in Frohnleiten lädt heuer seine Besucher zur „Zeitreise“ ein. Am morgigen Dienstag wird Eröffnung gefeiert. „Der Park, der sich Jahr für Jahr neu erfindet, erwartet seine Gäste dieses Mal mit einer spektakulären Reise durch die Zeit – vom Urknall bis hin zu einer atemberaubenden Zukunftsvision. Die Reise beginnt am Ursprung allen Seins, dem Urknall – daraufhin mit jedem Schritt, jede Station führt durch die Epochen der Erdgeschichte, durch prähistorische Welten, in denen überlebensgroße Lichtskulpturen längst ausgestorbene Kreaturen zum Leben erwecken, bis hin zu den faszinierenden Wundern der Gegenwart“, so ein Vorgeschmack der Betreiber.

Interaktive Stationen für Groß und Klein

Die Stationen laden auch zur Interaktion ein: „Hier wird nicht nur bestaunt, sondern auch entdeckt und mitgestaltet“, informieren die Veranstalter. Bis zum 6. Jänner 2025 können sich Besucher das Lichterspektakel ansehen.