FF Hauptwache Klagenfurt feierte stolzes 160-Jahr-Jubiläum

Seit ihrer Gründung am 14. Juni 1864, von Ferdinand Jergitsch (30. Mai 1836 – 18. September 1900), als erste Feuerwehr Klagenfurt hat sie sich als unverzichtbare Säule der Sicherheit in der Landeshauptstadt von Kärnten entwickelt. Diese Jubiläumsfeier bot nicht nur einen Rückblick auf die bedeutende Geschichte der Feuerwehr, sondern auch eine Gelegenheit, die Leistungen und das Engagement der vielen Freiwilligen zu würdigen, die im Laufe der Jahre ihren Dienst geleistet haben.

Rückblick auf die Geschichte

1864 wurde die Freiwillige Feuerwehr Hauptwache gegründet, da in dieser Zeit Brände eine große Gefahr darstellten. Dafür schlossen sich einige mutige Bürger zusammen, um im Notfall schnell und effektiv zu handeln. 1981 hat sich die Hauptwache auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr angesiedelt, was häufig zu Verwechslungen führte. Jedoch war hier zu unterscheiden, dass die eine als Magistratsabteilung organisiert ist, während die andere freiwillig und ehrenamtlich tätig und auf Spenden angewiesen ist. Die freiwillige Feuerwehr Hauptwache hat sich in den Jahren nicht nur technisch weiterentwickelt, sie hat auch neue Aufgabenbereiche wie zum Beispiel Hochwasserschutz.

Engagement und Ausbildung

Der Erfolg der Hauptwache Klagenfurt beruht auf dem Engagement ihrer Mitglieder. Die kontinuierliche Ausbildung der Feuerwehrleute und der starke Zusammenhalt tragen wesentlich dazu bei. Auch die 2022 gegründete Feuerwehrjugend mit 15 Mitgliedern leistet einen wichtigen Beitrag und wurde nach über 2.500 Stunden Aktivität 2023 Bezirksmeister. Das 160-jährige Jubiläum bot Kommandant Franz Socher die Gelegenheit, allen Mitgliedern für ihren Einsatz zu danken. 2023 war besonders herausfordernd mit fast 11.000 Einsatzstunden bei 356 Einsätzen, was den enormen Einsatz der über 60 Kameraden verdeutlicht.

Ausblick in die Zukunft

Die FF Hauptwache Klagenfurt blickt auf eine lange Geschichte zurück und stellt sich gleichzeitig den Herausforderungen der Zukunft. Das 160-jährige Jubiläum war Anlass, das freiwillige Engagement zu würdigen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Die Feuerwehr sucht stets engagierte Mitglieder. Egal ob mit oder ohne Erfahrung, es werden Schulungen und eine unterstützende Gemeinschaft geboten. Interessierte sind herzlich eingeladen, die Feuerwehr kennenzulernen und Teil des Teams zu werden, um zur Sicherheit der Gemeinschaft beizutragen.

