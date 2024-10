Schwerer Diebstahl: Baumaschinen im Wert von Zehntausenden Euro gestohlen

Nachdem heute Mittag bekannt gegeben wurde, dass gestern in Krumpendorf zwei Baucontainer aufgebrochen und Arbeitsutensilien gestohlen wurden, informierte die Polizei nun über einen weiteren Diebstahl auf einer Baustelle. Bisher unbekannte Täter stahlen in der Zeit zwischen 12.10. und 14.10. mehrere Baumaschinen samt Zubehör, wie eine Betonspritze, einen Rohrmischer, einen Zwangsmischer, einen Starkstromverteiler, uvm., aus dem unversperrten Baustellenbereich bei der Unterfurtrasse der Mitterteich-LStr. L73 im Gemeindegebiet von Pörtschach. Der dort beschäftigten Baufirma entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro. Ein Zusammenhang mit den Baustelleneinbrüchen in Krumpendorf kann nicht ausgeschlossen werden.