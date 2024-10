Verkehrsbehinderungen in Villach: Baustellen und Umleitungen im Überblick

In Villach kommt es aufgrund von verschiedenen Baustellen zu Verkehrsbehinderungen.

In Villach kommt es aufgrund von verschiedenen Baustellen zu Verkehrsbehinderungen.

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 14:01 / ©benjaminnolte-stock.adobe.com

In Villach wird in nächster Zeit fleißig gewerkelt. Aus diesem Grund kommt es zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen. Die größten Baustellen der nächsten Wochen findest du hier zusammengefasst.

Einbahnregelung Rennsteiner Straße

Wegen Grabungsarbeiten für die Fernwärmeversorgung entlang der Rennsteiner Straße (vom ÖBB-Parkplatz bis zur Ottokar- Kernstock-Straße) kommt es stadteinwärts zu einer Einbahnregelung. Die Umleitungsstrecke führt über die Willroiderstraße – Steinwenderstraße – Genotteallee und Heinrich- v.-Türlin Straße. Zeitraum: 14. Oktober bis 29. November.

Abschnittsweise Sperre der Draulände

Bauarbeiten entlang der Draulände (Nr. 13 bis Nr. 15) führen von 14. Oktober bis 8. November zu einer Sperre der Draulände in diesem Bereich. Die Zufahrt bis zur Draulände Nr. 17 ist jedoch möglich. Die Einbahnregelung in diesem Bereich wird aufgehoben. Die Zufahrt in die Lederergasse ist für Zustelldienste und zu den privaten Abstellplätzen bis zur Draulände über die Bahnhofstraße möglich. Die Umleitung erfolgt über die Drauparkstraße, die Steinwenderstraße, die Willroiderstraße, den Bahnhofplatz und die Bahnhofstraße.

Verkehrsbehinderungen in Oswaldibergstraße, Kiesweg, Haberweg und Emailwerkstraße

In der Oswaldibergstraße gibt es von 14. bis 25. Oktober Verkehrsbehinderungen. Grund dafür ist die Herstellung eines Hausanschlusses bei einem bestehenden Kanalschacht. Grabungsarbeiten führen im Kiesweg von 14. Oktober bis 29. November zur Straßensperre. Die Umleitung erfolgt über die Auer-v.- Welsbach-Straße, die Oberfeldstraße und die Robert-Musil-Straße. Wegen einer Fahrzeugaufstellung kommt es im Haberweg von 10. bis 17. Oktober zu Verkehrsbehinderungen. Von 14. Oktober bis 14. November kommt es in der Emailwerkstraße aufgrund einer Zaunaufstellung zu Verkehrsbehinderungen.

Fahrverbot Kreuzung Steinwenderstraße/Italiener Straße

Die Erneuerung der Wasserversorgungsleitung in der Steinwenderstraße im Kreuzungsbereich mit der Italiener Straße führt von 8. Oktober bis 15. November zu Verkehrsbehinderungen. Bei den Grabungsarbeiten im nördlichen Bereich der Steinwenderstraße kommt es zu einem Fahrverbot von der Italiener Straße in die Steinwenderstraße. Die Zufahrt zu den Wohnblöcken Steinwenderstraße Nr. 27 bis Nr. 33 erfolgt über die 10. Oktober- Straße, Postgasse, Ringmauergasse und Drauparkstraße.