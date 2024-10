Koalition mit ÖVP? Kickl macht weiter Druck

Der Wählerwille, der die Freiheitlichen auf den ersten Platz gehievt hat, müsse respektiert werden, so Kickl. Eine Zusammenarbeit der von rund 55 Prozent der Wähler gewollten Mitte-Rechts-Mehrheit dürfe nicht aus persönlichen Gründen geopfert werden. Abermals waren keine Fragen nach dem Statement erlaubt.

Koalition mit ÖVP?

Kickl appellierte an die vernünftigen Kräfte in der Partei, „Nehammer in seinem emotionalen Ausnahmezustand nicht allein zu lassen“. Nehammer, der sich erstmals nach dem Abgang von Ex-Kanzler Sebastian Kurz einer Wahl gestellt hat, sei der „große Verlierer“. Nach diesem „Totalabsturz“ den Kanzleranspruch zu stellen sei „absurd und eine grobe Missachtung des Wahlergebnisses“. Nehammer und die ÖVP müssten in den kommenden Tagen die zentrale Frage beantworten, ob es um den Machterhalt oder um die Zukunft Österreichs gehe. Denn die Inhalte des sogenannten Österreichplans Nehammers könne die ÖVP nur mit der FPÖ umsetzen, gebe es inhaltlich doch große Überschneidungen. Das seien auch die Punkte, die die Wähler mit breiter Mehrheit gewählt haben, so Kickl: „Das geht nur mit der freiheitlichen Partei und nicht mit einer marxistisch infizierten SPÖ, die von einer Obmanndebatte in die nächste stolpert.“

Kickl macht Druck

Österreich brauche „Stabilität und Stoßkraft“, das gehe nur in einer Zweierkoalition, die eine breite Mehrheit hat und inhaltliche Überschneidungen habe. Nun gehe es nicht um „persönliche Befindlichkeiten oder Aversionen“, erklärte Kickl: „Wer so einen Zugang wählt, handelt unprofessionell und werde dem Anforderungsprofil eines Bundeskanzlers nicht gerecht.“ Bilde die ÖVP lieber mit der SPÖ eine Koalition, drohe der nächste Akt einer „experimentellen Regierung“, einer Zusammenarbeit zweier Parteien, die inhaltlich nicht zusammenpassen. Was das bedeutet, habe man bereits unter Schwarz-Grün erlebt. „Offenbar will man damit weitermachen.“

ÖVP reagiert mit Pressekonferenz

Die ÖVP reagierte auf Kickls Worte jedenfalls mit einer eigenen Pressekonferenz. „Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zumPRESSPOINT der Volkspartei nach den heutigen Aussagen von Herbert Kicklmit Generalsekretär Christian Stocker„, heißt es von der Volkspartei. Die Pressekonferenz findet um 15 Uhr in Wien statt.

Wie geht es weiter?

Van der Bellen hatte an FPÖ, ÖVP und SPÖ den Auftrag erteilt, nach der Nationalratswahl Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten. Daher treffen sich die Parteispitzen der drei Parteien diese Woche zu Gesprächen. Am Dienstagnachmittag werden zunächst SPÖ und ÖVP und anschließend ÖVP und FPÖ miteinander reden. Am Donnerstag folgt dann das Gespräch zwischen den Freiheitlichen und der SPÖ. Mehr dazu in: Van der Bellen mit Machtwort: Kickl darf vorerst keine Regierung bilden. (APA, red. 14.10.2024)