„Ich bin kein Mörder“ – Kollege dennoch brutal getötet

Das Geschworenengericht sah es als erwiesen an, dass der Pole im Oktober 2023 einen 36-jährigen Tiroler Bekannten in dessen Wohnung in Itter (Bezirk Kitzbühel) durch massive Gewalteinwirkung mit einem Küchenmesser getötet hatte. Zudem ordnete das Gericht gemäß Anklage an, den 31-Jährigen in einem forensisch-therapeutischen Zentrum unterzubringen. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

„Ich bin kein Mörder“

Richter Andreas Mair als Vorsitzender des Richtersenats verhängte zudem die Zahlung eines Betrages von rund 14.000 Euro als Teilschmerzensgeld und für sonstige nach der Tat entstandene Kosten. Der Pole hatte sich zu Beginn der Verhandlung einerseits schuldig bekannt und gemeint: „Ich war es.“ Andererseits beteuerte der Arbeitskollege des Getöteten aber auch: „Ich bin kein Mörder. Ich habe es nicht mit Absicht gemacht.“

Kurzzeitig zusammengelebt

Der 36-jährige Bekannte und ehemalige Arbeitskollege, in dessen Wohnung der zu diesem Zeitpunkt obdachlose Mann „einige Tage wohnte“ habe ihn jedenfalls „provoziert“, führte der Angeklagte aus. „Er hat mir beispielsweise drastische Videos aus dem Zweiten Weltkrieg gezeigt, in denen man sieht, was die Deutschen mit den Polen gemacht haben“, erklärte der 31-Jährige.

Alkohol, Drogen und Waffen im Spiel

Zuvor habe man „gemeinsam jede Menge Schnaps, Wein und Amphetamine, konsumiert“, sein späteres Opfer habe ihm dann schließlich im Laufe der zusammen verbrachten Zeit stark berauscht „mit einer Pistole gedroht“. „Er hat mit der Waffe auf mich gezielt und vorgezeigt, wie er mich erschießen würde.“ Danach sei es mit der Ansage „Ich liebe dich“ wieder „zu einer Versöhnung“ gekommen. Im Anschluss habe er jedoch „einen Stein und mehrere Messer“ im Bett liegen gesehen. „Mein Bekannter wollte körperliche Nähe“ und hat gesagt, dass ich mich nicht fürchten soll“, sagte der Mann bei seiner Einvernahme.

Gab es einen sexuellen Übergriff?

Danach reiße seine Erinnerung radikal ab: „Ich bin dann einige Zeit später mit einer Beule am Kopf aufgewacht. Ich sah jedenfalls erst am Morgen, dass mein Bekannter blutüberströmt am Boden liegt und tot ist“. Die Beule führte der Pole auf „den Stein“ zurück, die fehlende Erinnerung auf Drogen- und einen massiven Alkoholkonsum. „Ich habe unter anderem eine Flasche Schnaps ganz alleine getrunken“, schilderte er vor Richter Andreas Mair. Zuvor hatte die Staatsanwältin diese massiven Erinnerungslücken angezweifelt. „Jedoch sind der Hergang der Tat und das tatsächliche Motiv unklar“, so die öffentliche Anklägerin. Der „sexuelle Übergriff“, den der Mann im Vorfeld als mögliches Motiv andeutete, habe sich nicht belegen lassen.

Mit Messer getötet

Das Opfer und der mutmaßliche Täter sollen zuvor öfter miteinander Konflikte gehabt haben. Am 30. oder 31. Oktober – der genaue Zeitpunkt konnte nicht festgestellt werden – kam es schließlich zur folgenreichen Tat, bei der der 31-jährige Pole den 36-jährigen Mann mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen tötete. Der 31-Jährige wurde schließlich drei Tage nach der Tat festgenommen. (APA, 14.10.2024)