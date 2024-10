„Hänsel und Gretel“ in Villach: Märchenoper mit dem Kinderchor

Am 19. Oktober

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 15:02 / ©Christina Berzaczy

Die faszinierende Welt der Oper mit Engelbert Humperdincks Meisterwerk „Hänsel und Gretel“ kommt am Samstag, dem 19. Oktober 2024 in Villach zur Aufführung. Mit zeitlosen Melodien, darunter Klassiker wie „Brüderchen, komm tanz mit mir“ und der berühmte „Abendsegen“, wird das Publikum in die Grimmsche Geschichte des Geschwisterpaars entführt.

Kinderchor verzaubert Märchenwelt

Musikalisch mit dabei auch ist der Kinderchor der Musikschule Villach. Das Märchen ist bekannt: Zwei Kinder leben in ärmlichen Verhältnissen und werden zur Strafe für ihr Benehmen von der Mutter in den Wald geschickt, wo sie auf das Haus der bösen Knusperhexe stoßen. Die Hexe lockt die Kinder mit allerlei Süßigkeiten an, um sie zu fangen und zu verspeisen. Durch kluge List gelingt es Hänsel und Gretel jedoch, die Hexe zu überwältigen und sich aus ihren Fängen zu befreien.

Begeisterung seit 1893

Seit der Uraufführung 1893 in Weimar weckt das Märchenspiel in Generationen von Kindern und Erwachsenen die Begeisterung für das Musiktheater. Urängste, Teamgeist und der feste Wille, für das Gute zu kämpfen, erklingen von der ersten bis zur letzten Note. Humperdincks Werk verknüpft volksliedhafte Einfachheit, schlichte Melodik und atmosphärischen Zauber mit einer komplexen Musiksprache, kunstvollen Orchesterpartien und sozialkritischen Tönen. Karten für die Oper sind in Ticket-Vorverkaufsstellen und online erhältlich.