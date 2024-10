Graz Derby am Samstag: Stadt äußert dringenden Appell

Am kommenden Samstag, den 19. Oktober, steht eines der bedeutendsten Ereignisse im Grazer Sportkalender bevor: Das lang ersehnte Stadtderby zwischen dem amtierenden Meister Sturm Graz und dem GAK, dem traditionsreichen Aufsteiger. Nach zwei Cup-Derbys treffen die beiden größten Grazer Fußballvereine nun erstmals seit Langem in der Bundesliga aufeinander, und die Erwartungen sind hoch – auf dem Platz wie auch unter den Fans. Angesichts der Brisanz, die Derbys mit sich bringen und um möglichen Ausschreitungen vorzubeugen, setzt die Stadt Graz auf eine klare Botschaft: „Fairplay und Respekt – nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch auf den Tribünen und in der gesamten Stadt.“

Polizei bereitet sich auf das Grazer Derby vor

Nach den jüngsten Ausschreitungen beim Wiener Derby zwischen Rapid und Austria Wien, bei dem Rapid mit 2:1 gewann, stehen auch die Sicherheitsvorkehrungen für das Grazer Derby im Fokus. Wir haben uns für euch erkundigt, welche Sicherheitsvorkehrungen die Polizei für das Derby geplant hat. Näheres dazu hier: Nach Ausschreitungen: So bereitet sich die Polizei aufs Grazer Derby vor.

Politische Stimmen zum Grazer Derby

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) sagt: „Ob im Fußball, im Alltag oder in der Arbeit: Wenn wir respektvoll miteinander umgehen, gewinnen alle.“ Auch Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) äußert sich zum Derby: „Nach zwei Cup-Derbys ist es nun endlich so weit: Erstmals treffen Sturm und GAK wieder in einem Bundesliga-Derby aufeinander. Dieses Derby soll nicht nur ein sportliches Highlight, sondern ein Fest für die gesamte Stadt sein. Dazu gehört Fairplay und Respekt. Nicht nur auf dem grünen Rasen, sondern vor allem auch unter den Fans. Als Sportstadtrat möchte ich an dieser Stelle an diese appellieren, kühlen Kopf zu bewahren. Fußball lebt von der Leidenschaft und der Begeisterung seiner Anhänger, doch diese sollten niemals in Gewalt oder Hass umschlagen. Unterstützen wir unsere Mannschaften lautstark, aber respektvoll und zeigen wir, dass Graz – ob schwarz-weiß oder rot – für fairen und respektvollen Sport steht.“ Stadträtin Claudia Schönbacher (KFG) betont: „Das Grazer Derby ist ein Fußballfest für alle Fußballfans in Graz und natürlich auch jene, die für ein gutes Match extra in unsere schöne Stadt kommen. Gewalt und Randale sind hier eindeutig fehl am Platz und strikt abzulehnen!“