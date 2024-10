Mega-Jackpot: Wer holt sich die 10 Millionen Euro?

Gespannt wird in Österreich auf die nächste Lotto-Sensation gewartet. Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen – und damit im knappest möglichen Zeitraum – geht es am Mittwoch um einen Lotto-Siebenfachjackpot und – wieder – um einen zweistelligen Millionenbetrag für den Sechser. Zum siebenten Mal in Folge ist am Sonntag also ein Tipp mit den „sechs Richtigen“ ausgeblieben. 10,5 Millionen Euro winken nun bei der nächsten Ziehung am Mittwoch, dem 16. Oktober.

Wird der Siebenfachjackpot geknackt? Oder nicht?

Es ist der fünfte Siebenfachjackpot in der Lotto-Geschichte und der zweite heuer, wobei es bisher drei Solo-Sechser mit 14,9 Millionen, 11,2 Millionen und 9,8 Millionen Euro gegeben hat. Zuletzt knackte ein Steirer den Siebenfachjackpot am 21. September. Ein Siebenfachjackpot endete mit zwei Sechsern, Achtfachjackpot hat es noch keinen gegeben. Wir stehen die Chancen nun für die kommende Ziehung? Angesichts der Tatsache, dass die Österreichischen Lotterien mit etwa 7 Millionen Tipps rechnen und damit erfahrungsgemäß etwa 60 Prozent aller möglichen Tippkombinationen abgegeben werden, ist die Wahrscheinlichkeit auf zumindest einen Sechser etwas höher als auf einen Achtfachjackpot.

Beim Fünfer abgesahnt

Den Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Sonntag im halben Dutzend. Jeweils ein Gewinn in Höhe von knapp 31.000 Euro geht nach Tirol und Oberösterreich – beide Gewinne wurden per Normalschein erzielt – sowie nach Niederösterreich und in die Steiermark, beide mit Quicktipps erzielt. Ein Wiener kann mit dem System 0/08 zum Erfolg und dank systembedingter Zusatzgewinne auf eine Gesamtsumme von rund 36.000 Euro, und der sechste Fünfer mit Zusatzzahl wurde per Anteilsschein erzielt. Hier erhalten 51 Spielteilnehmer aus ganz Österreich je nach Anzahl ihrer Anteile zwischen 616 Euro und 3.079 Euro.

84 Gewinner beim Lotto-Plus

Die LottoPlus Ziehung endete am Sonntag ebenfalls ohne Sechser. Da die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde, dürfen sich hier 84 Gewinner über jeweils mehr als 5.700 Euro freuen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 500.000 Euro.

Joker macht Wiener „reich“

Zwei Spielteilnehmer konnten mit ihrem „Ja“ zum Joker den Joker-Jackpot knacken. Beide kommen aus Wien und gewannen jeweils mehr als 236.600 Euro. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.