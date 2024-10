Campus „Campo“: Ein neues Zentrum für Aus- und Weiterbildung in Villach

Heute wurde der Campus "Campo" in tpc Technologiepark in Villach, offiziell eröffnet.

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 16:02 / ©Infineon Austria/Henry Welisch

Es erweitert den bestehenden GPS-Ausbildungsbereich im tpv Technologiepark zu einem Campus, was durch den klingenden Namen „Campo“ verdeutlicht wird. Auf einer Fläche von rund 2.850 Quadratmeter gibt es im neuen Gebäude Platz für modernste Werkstätten, Laborflächen, Lehrsäle, Sozialräume und Büroräumlichkeiten. Der „Campo“ ist damit ein Aushängeschild für die Ausbildung von Lehrlingen sowie für die Weiterbildung und Qualifizierung von Fachkräften. Startschuss für den „Campo“: Zentrum für Ausbildung und Forschung

Investition stärkt Arbeitsmarkt

Rund 9 Millionen Euro wurden durch die Kärntner Sozialpartner über GPS in das neue dreigeschossige Gebäude investiert, das mit Unterstützung von Land Kärnten, der Stadt Villach, die das Grundstück zur Verfügung stellte, dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) sowie den Kärntner Sozialpartnern realisiert wurde. Die hier ausgebildeten Menschen werden als qualifizierte

Fachkräfte den Kärntner Arbeitsmarkt nachhaltig stärken.

Neue Maßstäbe für eine Ausbildung mit Zukunft

Im neuen Gebäude gibt es unter einem Dach attraktive Bildungsangebote von der Lehre bis zur Fortbildung und modernste Infrastruktur mit den Mietern Infineon Austria, dem bfi Kärnten sowie der WIFI Kärnten. Dadurch werden praxisnahe und zukunftweisende Bildungsmöglichkeiten geschaffen, die auch am Puls der Zeit sind. Insgesamt bietet der gesamte Campo Raum für über 300 Ausbildungsplätze.

Lehre und Fortbildung verbinden Theorie, Praxis und High-Tech

Infineon nutzt als Hauptmieter 1.500 Quadratmeter für seinen betrieblichen Lehrlingscampus und bringt modernste Geräte ein. Gemeinsam mit der Technischen Akademie (TAK) wird in der Doppellehre Elektrotechnik und Metalltechnik für die High-Tech Chipfertigung ausgebildet. Die Zahl der neu aufgenommenen Lehrlinge wurde auf 43 mehr als verdoppelt, rund ein Viertel sind junge Frauen. Das WIFI Kärnten und bfi Kärnten belegen zusammen rund 1.100 Quadratmeter. Das bfi Kärnten legt den Schwerpunkt auf die zukunftsweisende IT- und Pflegeausbildung. Das WIFI Kärnten bietet Berufsauswahl und -vorbereitung an.

Ausbildungsstätte mit Wohlfühlklima

Das große Foyer wurde als Gemeinschaftsbereich in Holz- und Moosoptik gestaltet. Es ist eine

motivierende Lernumgebung, die den Wissensaustausch fördert und neue Talente anziehen wird. Der Neubau wurde in einer energieeffizienten Bauweise errichtet, mit Fernwärmeversorgung, Photovoltaik-Anlagen, Elektro-Ladesystemen, Radabstellplätzen sowie Grünflächen.

Optimierung der Gastronomie am Campo-Gelände

Auch die Verpflegung am gesamten „Campo“-Gelände ist gewährleistet. Dazu wird bis Ende Oktober die bestehende Gastronomie als Mensa gestaltet und die Kapazitäten auf 100 Sitzplätze erweitert. Eingebettet ist der „Campo“ im tpv Villach, in welchem es mit der Fachhochschule, Unternehmen und auch dem Wohnheim eine etablierte Infrastruktur gibt.

Statements zum neuen Aus- und Weiterbildungscampus „Campo“:

Landeshauptmann Peter Kaiser: „Es ist eine Investition in die Zukunft unseres Landes, in die Fähigkeiten und Fertigkeiten der jungen Leute.“

Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig: „Gut ausgebildete Beschäftigte sind der Standortfaktor der Zukunft. Die beste Investition ist daher jene in die Ausbildung unserer Jugend.“

Villachs Bürgermeister Günther Albel: „Jetzt haben wir hier im Technologiepark über 800 Jobs in 30 Unternehmen.“

Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende von Infineon Austria Technologies AG, bezeichnete die Lehre als wichtige Säule. Infineon habe bisher rund 650 Lehrlinge ausgebildet, aktuell seien es 100. Herlitschka hob besonders hervor, dass im „Campo“ auch frühere Infineon-Lehrlinge in der Ausbildung tätig seien.

Peter Wedenig vom AMS Kärnten ist auch GPS-Vorstandsvorsitzender. Er hob hervor, dass Ausbildung vor Arbeitslosigkeit schütze und dass sich der Technologiepark Villach sehr stark zum Bildungspark entwickelt habe.

Kärntens Arbeiterkammerpräsident Günther Goach bezeichnete Bildung als wirtschaftlichen und sozialen Rohstoff. Auch er hob hervor, dass beim „Campo“ alle an einem Strang gezogen haben.