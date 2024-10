300.000 Liter Wasser abgefüllt: Bundesheereinsatz in Klagenfurt beendet

Seit Donnerstag, den 26. September 2024, half das Bundesheer bei der Bereitstellung von Trinkwasser, speziell für Betriebe der öffentlichen Infrastruktur mit erhöhtem Bedarf wie Kindergärten, Schulen oder Alters- und Pflegeheime. Am 25. September erfolgte die Assistenzanforderung und seitdem standen Soldaten vom ABC-Abwehrzentrum aus Niederösterreich und Soldaten vom Klagenfurter Stabsbataillon 7 für die Klagenfurter Bevölkerung im Einsatz. Nach 18 Tagen konnte der Einsatz vergangenen Samstag aufgrund der Umstellung der Ausgabe des Trinkwassers durch eine zivile Anlage beendet werden.

Wassertransport und -ausgabe als Aufgabe des Bundesheers

Das Bundesheer wurde angefordert, um mit seinen zur Verfügung stehenden Mitteln, Wasser als Lebensmittel zu den definierten Ausgabestellen am Parkplatz der Messe und der Stadtwerke in Klagenfurt zu transportieren und hier an die Bevölkerung auszugeben.

In der erste Phase erfolgte dies mit drei mobilen Trinkwassertransportsystemen mit je 10.000 Liter Fassungsvermögen im Rotationsprinzip, die das Wasser aus einem sauberen Hochbehälter anlieferten. Die Soldaten füllten dieses Wasser in Packgefäße zur Ausgabe ab.

2.500 Arbeitsstunden, 300.000 Liter Trinkwasser

In der zweiten Phase wurde das verunreinigte Wasser durch eine direkt vor Ort aufgestellte Trinkwasseraufbereitungsanlage mit UV-Licht wieder trinkbar gemacht. Insgesamt wurden in rund 2500 Arbeitsstunden knapp 300.000 Liter Trinkwasser für die Klagenfurterinnen und Klagenfurter in Kanister abgefüllt. Die Trinkwasser-Anlage kann bei Bedarf bis zu 10.000 Liter pro Stunde sauberes Trinkwasser produzieren. Hier findest du alle relevanten Informationen zur aktuellen Trinkwassersituation in Klagenfurt.