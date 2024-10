Grippewelle naht: Gratis Grippe-Impfung für die Steirer

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 16:10 / ©Montage: Canva

Influenza, auch als echte Grippe bekannt, ist eine ernsthafte Infektionskrankheit, die insbesondere bei älteren Menschen und immunschwachen Personen zu schweren Verläufen führen kann. In Österreich beginnt die Grippewelle normalerweise im Dezember oder Januar. Daher sieht der österreichische Impfplan vor, die Influenza-Impfung ab Ende Oktober anzubieten.

Gesundheitsschutz durch Impfungen

„Wer sich gegen die Grippe impfen lässt, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch unsere Pflegekräfte und Ärzte, und vor allem auch vulnerable Personen, denn für sie stellt die Grippesaison immer eine besondere Herausforderung dar“, lädt Landessanitätsdirektor Thomas Amegah alle ein, sich kostenlos impfen zu lassen. Nachdem in den letzten zwei Jahren die Aktivität des Grippevirus deutlich geringer war als üblich und dadurch der natürliche Immunitätsaufbau in der Bevölkerung ausgeblieben ist, betont er die wichtige Rolle der Influenza-Impfung in der kommenden Saison.

Kostenloses Impfprogramm

Das Impfprogramm ermöglicht es, dass sich dieses Jahr alle Menschen kostenlos gegen die Grippe impfen lassen können. Das Programm wird von Bund, Ländern und den Sozialversicherungsträgern finanziert. In der Steiermark ist die Österreichische Gesundheitskasse zuständig für die Organisation sowie die Umsetzung. Für die Impfung stehen drei Stoffe zur Verfügung. Neben dem allgemeinen Impfstoff für alle Altersgruppen steht auch ein spezieller Impfstoff für Senioren ab 60 Jahren zur Verfügung. Für Kinder ab dem zweiten Geburtstag und Jugendliche wird ein Nasenspray angeboten.

Impfprogramm bei allen Ärzten und Impfstellen

Du kannst dich bei allen niedergelassenen Ärzten sowie Kinderärzten impfen lassen. Das Angebot gilt auch bei den öffentlichen Impfstellen. Im Ambulatorium der ÖGK werden Personen ab dem 16. Lebensjahr ebenfalls gegen Influenza geimpft. Dort ist eine Voranmeldung notwendig.

Impfprogramm in Graz ab heute

Heute hat die kostenlose Grippeimpfaktion im Grazer Gesundheitsamt begonnen. Auch eine Kombination mit der Covid-Impfung kann in Anspruch genommen werden. Mehr erfährst du hier: Ab Montag: Gratis Grippe-Impfung in Graz startet.