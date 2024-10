René Benko versteigert seine Luxusgüter: Das kommt alles unter den Hammer

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 16:40 / © APA/dpa/Marcel Kusch

Nach seinem finanziellen Zusammenbruch versucht René Benko, durch Auktionen dringend benötigte Mittel zu beschaffen. Zuvor wurde bereits das Inventar der Sigma-Firmenzentrale in Wien versteigert. Auch seine persönlichen Besitztümer werden über die Plattform Aurena verkauft.

Hochpreisige Uhren und Schmuck im Angebot

Im Angebot befinden sich acht Uhren, darunter eine Rolex Oyster in Roségold und ein seltener Chronograf von Patek Philippe. Auch Manschettenknöpfe, von denen einige mit seinen Initialen graviert sind, werden angeboten. Besonders wertvolle Objekte wie ein Diamant-Armband von Shamballa, dessen aktuelles Gebot bei 4.800 Euro liegt, stehen ebenfalls zur Auktion. Die Uhren, wie die Patek Philippe Nautilus, erreichen Schätzwerte von bis zu 64.000 Euro.

Boote und weitere Luxusartikel zum Verkauf

Neben Schmuck und Uhren kommen auch zwei Boote unter den Hammer. Ein Jetboot wird aktuell für 10.000 Euro versteigert, während ein Sportboot für 74.000 Euro im Angebot ist. Neben diesen hochpreisigen Objekten gibt es auch Artikel wie ein Fahrrad.

Privatinsolvenz und Auktionen als letzte Rettung

Benkos Bankrott führte dazu, dass er im März einen Privatinsolvenzantrag beim Innsbrucker Landesgericht stellte. Der Masseverwalter veranlasste die Auktionen, um ausstehende Verbindlichkeiten auszugleichen. Am Donnerstag, den 17. Oktober 2024, können die 31 Gegenstände in Niklasdorf, Steiermark, besichtigt werden, bevor die endgültigen Zuschläge am Sonntag erteilt werden, wie „heute“ berichtet.