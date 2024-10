Neues Amazon-Zentrum: Schnellere Lieferzeiten für die Steiermark

Amazon hat im September nach etwa zwei Jahren Bauzeit sein neues Verteilzentrum in Premstätten bei Graz eröffnet und damit seinen fünften Logistikstandort in Österreich in Betrieb genommen. Neben dem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Graz hat das Unternehmen nun einen weiteren Standort in der Steiermark. Mit diesem Projekt werden über 300 Arbeitsplätze geschaffen.

Neue Perspektiven für die Steiermark

Zur offiziellen Eröffnungsfeier des Verteilzentrums kamen Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Bürgermeister Matthias Pokorn und zahlreiche lokale Partner von Amazon zusammen. „Die Eröffnung des neuen Amazon Verteilzentrums in Premstätten ist ein starkes Signal für den Standort Steiermark. Hier im Süden von Graz entsteht eine wichtige Logistikdrehscheibe für den Wirtschaftsraum Südösterreich, die neue Arbeitsplätze schafft. Dies gibt gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten neue Perspektiven“, unterstrich die Landesrätin die Bedeutung des Projekts.

Stärkung des Wirtschaftsstandorts

Auch der Bürgermeister zeigte sich erfreut über die positiven Auswirkungen für Premstätten. Er betonte, dass die Ansiedlung des internationalen Unternehmens sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch die strategische Lage des Wirtschaftsstandorts stärkt. Zudem sind die 130 Arbeitsplätze für ihn ein wesentlicher Aspekt für die regionale Wirtschaft. „Von Premstätten aus können wir auch Amazon Kunden in dieser Region noch schnellere und flexiblere Lieferoptionen anbieten“, hob Miriam Enzi, Regionalleiterin von Amazon Logistics in Österreich hervor.

Verteilerzentrum als Herzstück in der Steiermark

Das Verteilzentrum in Premstätten bildet das Herzstück der Amazon-Logistik in der Steiermark. Hier werden Pakete schnell und effizient sortiert und in die gesamte Region verteilt. Dank der gut durchdachten Arbeitsabläufe können die Lieferpartner ihre Fahrzeuge in nur etwa 15 Minuten beladen. Die „letzte Meile“ der Paketzustellung erfolgt über lokale, unabhängige Lieferpartner, die die Pakete über die nahegelegene Pyhrnautobahn an die Kunden ausliefern. Insgesamt schafft das Verteilzentrum über 130 neue Arbeitsplätze unter der Leitung von Sandra Schänzer, einer gebürtigen Steirerin. Darüber hinaus entstehen bei den lokalen Lieferpartnern weitere 200 Arbeitsplätze für Fahrer.