Bombendrohung: Berufsschule musste evakuiert werden

Heute Mittag wurde eine Bombendrohung in einer Berufsschule in Eibiswald gemeldet.

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 17:44 / ©Screenshot Reddit

Heute, am 14. Oktober kam es gegen 13 Uhr zu einer Evakuierung der Berufsschule in Eibiswald. Grund dafür war eine Bombendrohung, die in die Innenseite einer WC-Kabine geritzt wurde. „Es gibt keinen Hinweis für einen Zusammenhang mit den anderen Bombendrohungen“, bestätigte die Landespolizeidirektion Steiermark im Gespräch mit 5 Minuten. Die gesamte Schule wurde bis 15.30 Uhr evakuiert. Es wurde kein Sprengsatz gefunden. Die genauen Umstände und die Identität der Täter stehen nun im Fokus der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2024 um 18:28 Uhr aktualisiert