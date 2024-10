Unfall auf der Inntalautobahn: Eingeklemmter Fahrer (52) schwer verletzt

Verkehrsunfall in Tirol: Feuerwehr rettet einen eingeklemmten Fahrer.

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 17:46 / ©ARA Flugrettung

Am Montag, den 14. Oktober 2024, ereignete sich gegen 9.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Inntalautobahn in Telfs, Tirol. Der 52-jährige Fahrer eines Kleintransporters kollidierte aus bisher ungeklärten Gründen mit einem Mähanhänger der ASFINAG, während er in Richtung Kufstein unterwegs war.

Folgeschaden durch ein nachfolgendes Auto

In der Folge kam es zu einem weiteren Zusammenstoß: Ein nachfolgendes Auto prallte seitlich gegen den Kleintransporter. Durch die Wucht der Kollision gerieten beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Der rumänische Fahrer des Kleintransporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, während der 57-jährige österreichische Autofahrer und seine 53-jährige Beifahrerin sich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien konnten.

Rettungskräfte im Einsatz: Rettungshubschrauber musste ausrücken

Die Insassen des Autos wurden umgehend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Zams gebracht, um dort medizinisch versorgt zu werden. Für den 52-jährigen Fahrer des Kleintransporters hingegen war die Situation kritischer: Die Feuerwehr Telfs sowie die Feuerwehr Silz kamen zum Einsatz, um ihn aus dem Fahrzeug zu befreien. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er schließlich mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.