Wartezeiten ade: Grazer Buchhandlung führt Selbstbedienungskassen ein

Die Buchhandlung Moser in Graz hat nun Selbstbedienungskassen eingeführt.

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 17:54 / ©5 Minuten

Selbstbedienungskassen sind in der Steiermark mittlerweile keine Seltenheit mehr. Egal ob bei Ikea oder Billa– immer mehr Einzelhändler setzen auf diese Technologie, um ihren Kunden ein schnelleres Einkaufserlebnis zu bieten. Die Kassen ermöglichen es den Kunden, den Einkauf selbstständig und schnell abzuwickeln. Einfach den Strichcode der Artikel an das Gerät halten, die Bankomatkarte oder das Smartphone zur Zahlung nutzen und schon kann man die Kasse wieder verlassen. Damit sind die lästigen, langen Wartezeiten an der Kassa Geschichte.

Grazer Buchhandlung setzt auf Selbstbedienung

Auch in Graz hat sich ein weiteres Geschäft für die Modernisierung entschieden. Die Buchhandlung Moser hat in ihrem Geschäft drei Selbstbedienungskassen eingeführt, um den Einkauf für ihre Kunden moderner zu gestalten. Diese Neuerung dürfte besonders die jüngeren Leseratten freuen, die oft einen unkomplizierten Einkauf bevorzugen. Die Selbstbedienungskassen bieten den Kunden die Möglichkeit, ihre Bücher und andere Artikel eigenständig zu scannen und zu bezahlen. Das beschleunigt den ganzen Einkaufsprozess erheblich. Die traditionelle Kasse bleibt jedoch weiterhin bestehen, da die moderne Selbstbedienung für die ältere Kundschaft schnell überfordernd sein kann.