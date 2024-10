Burning Hen: Das Festival für moderne Landwirte

Am vergangenen Wochenende fand in Schladming das BURNING HEN Festival statt.

Das BURNING HEN Festival in der Hohenhaus Tenne in Schladming zog am vergangenen Wochenende erneut mehr als 500 Gäste aus Deutschland und Österreich an. Als Treffpunkt für Unternehmer, Influencer und kreative Köpfe, die das Land voranbringen möchten, setzte die Veranstaltung ein starkes Zeichen für den ländlichen Raum. In der zweiten Auflage des Festivals wurde eine Plattform für innovative Ideen, fesselnde Diskussionen und reichlich Inspiration geboten.

Bekannte Persönlichen vor Ort

Marie Hoffmann, die erfolgreichste Agrar-Influencerin im deutschsprachigen Raum, war ebenfalls vor Ort. Sie erreicht über 1,2 Millionen Follower auf ihren Social-Media-Kanälen und verdeutlicht, wie wichtig Aufklärungsarbeit in der Landwirtschaft ist. Katrin Hohensinner-Häupl, CEO von Frutura, teilte spannende Einblicke in die beeindruckende Erfolgsgeschichte ihres Unternehmens, das jährlich über 600 Millionen Euro Umsatz erzielt. Zudem inspirierte Unternehmer und Autor Martin Kaswurm mit Erkenntnissen aus seinem Buch „So geht Leadership“, in dem er erfolgreiche österreichische Unternehmer porträtiert.

Business-Festival für Visionäre und Macher

Das Festival schuf die ideale Atmosphäre für Austausch und Networking. „Wir sind überzeugt, dass der ländliche Raum ein Ort voller ungenutzter Möglichkeiten ist. Hier beim BURNING HEN bieten wir genau den Menschen eine Bühne, die den Mut haben, das Potenzial des Landes auszuschöpfen und die Zukunft aktiv mitzugestalten“, so Karl Royer, Veranstalter des BURNING HEN.

Praxisnahe Diskussionen

Am Nachmittag lag der Schwerpunkt auf praxisnahen Diskussionsrunden, die zahlreiche wertvolle Tipps zur Weiterentwicklung von Betrieben und Regionen boten. In Gesprächsrunden wurden Themen wie Digitalisierung in der Landwirtschaft, nachhaltige Energielösungen und die Nutzung von Social Media für Handwerksbetriebe behandelt.

Highlights der Veranstaltung

Ein besonderes Highlight des Tages war der fetteste Hendlgriller der Welt, ausgestattet mit zwei Flammenwerfern. Diese wahre Attraktion auf dem BURNING HEN Festival zog die Begeisterung der Gäste auf sich. Zum krönenden Abschluss verwandelte sich die Hohenhaus Tenne in einen echten Partyhotspot. Der jodelnde Japaner Takeo Ischi eröffnete die After-Show-Party mit einer Weltpremiere: dem BURNING HEN Jodler. Danach sorgten die Glueboys und das DJ-Duo 2:tages:bart, präsentiert von kronehit, für mitreißende Stimmung und machten die Nacht zum Tag.

Zentrales Event auch für 2025 geplant

Die Vorbereitungen für die Ausgabe 2025 laufen bereits auf Hochtouren. Das BURNING HEN Festival hat sich als das zentrale Event für die Menschen etabliert, die den Status quo im ländlichen Raum infrage stellen und die Region voranbringen möchten. Im Jahr 2025 wird das Festival noch größer und inspirierender – und natürlich werden auch wieder viele Hendl bereitstehen.