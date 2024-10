Häftling (19) in Wien entflohen: Fahndung nach Flüchtigem läuft

Am Montag, den 14. Oktober 2024, ist ein 19-jähriger Häftling, gegen 11.30 Uhr, aus dem Forensisch-Therapeutischen Zentrum am Mittersteig in Wien-Margareten entflohen. Nach aktuellen Informationen wird vermutet, dass der Mann seine Funktion als Hausarbeiter in der Haftanstalt missbraucht hat, um über ein Baugerüst an der Außenwand des Gebäudes zu entkommen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Justizwache und die Polizei blieben bis jetzt ohne Erfolg.

Intensivierte Fahndungsmaßnahmen

Die Polizei hat umgehend alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert, um den entflohenen Häftling zu finden. Inklusive eines Personenspürhundes der Polizeidiensthundeeinheit kommen auch Kräfte der Bereitschaftseinheit und des Stadtpolizeikommandos zum Einsatz. Diese Maßnahmen sollen helfen, den Häftling so schnell wie möglich wieder zu fassen.

Öffentlichkeitsaufruf zur Mithilfe

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hat die Wiener Polizei Bilder des entwichenen Häftlings veröffentlicht. Die Behörden appellieren an die Öffentlichkeit, aufmerksam zu sein und mögliche Sichtungen zu melden. Jeder Hinweis könnte entscheidend sein, um den Häftling wieder in Gewahrsam zu bringen. Die Telefonnummer des Landeskriminalamtes Wien lautet 01-31310-43800. Die Polizei ermutigt Bürger, sich mit Informationen zu melden, auch wenn sie anonym bleiben möchten. (APA/red. 14. 10. 2024)

Forensisch-Therapeutischen Zentren In Forensisch-Therapeutischen Zentren (früher: Anstalten für geistig abnorme Rechtsbrecher) werden Personen untergebracht, die unter dem maßgeblichen Einfluss einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung bestimmte Straftaten begangen haben und darüber hinaus als gefährlich gelten – bei denen also zu befürchten ist, dass sie weitere schwerwiegende strafbare Handlungen begehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2024 um 19:39 Uhr aktualisiert