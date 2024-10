An Haaren gerissen und brutal geschlagen: Frau (62) mit Rettung ins UKH

Ein 83-jähriger alkoholisierter Mann verletzte am Montag, dem 14. Oktober 2024, um 13.45 Uhr nach einem vorerst verbalen Streit seine 62-jährige Gattin in deren gemeinsamen Haus in der Gemeinde Keutschach, Bezirk Klagenfurt, indem er sie an den Haaren riss und mit den Fäusten auf den Kopf schlug.

Mit der Rettung ins UKH Klagenfurt

Durch eine Abwehrbewegung konnte sie sich vom Gatten befreien, wobei dieser gegen einen Türstock prallte und ebenfalls verletzt wurde. Die Frau wurde mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Gegen den Mann wurde ein Annäherungs-, Begtretungs- und vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er nahm vorerst keine ärztliche Hilfe in Anspruch und wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.