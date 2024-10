Urteil gefallen: Acht Jahre Haft nach tödlicher Auseinandersetzung

Der Angeklagte soll am 27. Jänner einem Mann vor einem Lokal so heftige Fußtritte versetzt haben, dass dieser an den Folgen einer Fettembolie gestorben ist. Zuvor soll er in dem Café noch einen anderen Mann durch einen Kopfstoß verletzt haben. Der Beschuldigte fühlte sich nur teilweise schuldig. Bereits am 7. Oktober stand der mutmaßliche Täter vor Gericht. Heute, am 14. Oktober, wurden die Verhandlungen im Mordfall fortgesetzt.

Acht Jahre Haft

Der 29-Jähriger ist heute im Grazer Straflandesgericht wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen erkannten in seinem Handeln allerdings keine Tötungsabsicht. Daher wurde er nicht wegen Mordes schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Bedenken hinsichtlich einer möglichen Mordabsicht

Der Beschuldigte hatte eine Tötungsabsicht stets bestritten. Vier der Geschworenen hatten ihm geglaubt und gegen Mord gestimmt, während die anderen vier Laienrichter keine Tötungsabsicht sahen. Der 29-Jährige wurde daher im Zweifel nicht wegen Mordes verurteilt. Bei der absichtlich schweren Körperverletzung waren sich aber alle acht Geschworenen einig. (Red/APA 14.10.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2024 um 20:07 Uhr aktualisiert