Tragödie an der Uni Wien: Rampeneinsturz forderte damals ein Leben

Am 14. Oktober 1994 sollte das Semesterfest der Hochschülerschaft (ÖH) an der Wiener Universität ein fröhliches Ereignis für die Studierenden sein. Doch das Fest endete in einer Katastrophe, als die Balustrade einer Rampe unter dem Druck von etwa 2.000 versammelten Menschen nachgab. Laut Thaddäus Kubec von der Bundesgebäudedirektion war die Rampe seit 1964 nicht baulich verändert worden, jedoch regelmäßig von Fachleuten inspiziert.

Eine junge Lebensgeschichte endet abrupt

Die Tragödie forderte das Leben der 20-jährigen Biologie-Studentin Barbara Lentsch aus Wien-Floridsdorf. Sie wurde von herabfallenden Trümmern getroffen und erlag noch im Rettungswagen einem Gehirnaustritt. Barbara war eine talentierte Volleyballspielerin und Mitglied der Juniorinnen-Nationalmannschaft.

Chaos und Verletzte

Zur Zeit des Unglücks hatten die Sicherheitsbehörden die Kapazität des Festes auf 3.000 Personen begrenzt. Nachdem das Haupttor gesperrt wurde, drängten sich etwa 2.000 Studenten an der Rampe. Dieses Gedränge führte dazu, dass etwa 20 Meter der Balustrade zusammenbrachen, was eine große Anzahl an Verletzten zur Folge hatte. Unter den Betroffenen war auch der 23-jährige Michael F., der sich komplizierte Rippenbrüche zuzog und eine lebensrettende Operation benötigte, wie „vienna.at“ damals berichtete.

Gebäudeaufseher freigesprochen

Obwohl der verantwortliche Gebäudeaufseher im Dezember 1995 freigesprochen wurde, wurde die Sicherheit der Rampenbalustraden in den folgenden Jahren intensiviert. Bereits 1995 begannen Sicherungsmaßnahmen zur Stabilisierung der Konstruktion. Karl Lehner vom Bundesdenkmalamt berichtete, dass eine unsichtbare Nirosta-Bewehrung eingebaut wurde, um zukünftige Abstürze zu verhindern. Zudem wurden bis 1998 umfangreiche Arbeiten an den Balustraden vorgenommen, was insgesamt rund 400.000 Euro kostete.

Ein Vermächtnis der Sicherheit

Das einst beliebte ÖH-Fest an der Rampe existiert nicht mehr. Die tragischen Ereignisse von 1994 haben ein bleibendes Gefühl der Verantwortung für die Sicherheit der Studierenden hinterlassen. Der Jahrestag erinnert uns nicht nur an den Verlust, sondern auch an die Bedeutung von Sicherheitsmaßnahmen an Bildungseinrichtungen.