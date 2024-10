Vergangenes Wochenende: Ein weiterer Verkehrstoter in der Steiermark

Am Samstag verlor ein weiterer Steirer sein Leben im Straßenverkehr.

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 20:43

In der vergangenen Woche verlor ein weiterer Steirer als einer von insgesamt sechs Verkehrstoten österreichweit sein Leben bei einem Verkehrsunfall. Das Unfallopfer war ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Er war am vergangenen Samstag mit seinem Motorrad auf der L397 unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

291 Verkehrstote in ganz Österreich

Vom 1. Jänner bis 13. Oktober 2024 wurden auf Österreichs Straßen 291 Verkehrstote registriert. Im gleichen Zeitraum waren es 2023 noch 331 und 2022 insgesamt 319 Todesopfer. In der vergangenen Woche kamen drei Autofahrer, zwei Leichtmotorradfahrer und ein Fußgänger bei Verkehrsunfällen ums Leben. Allein am Wochenende ereigneten sich fünf der sechs tödlichen Unfälle.

Verschiedene Unfallursachen

Zwei der Todesopfer stammten aus Niederösterreich, während in Oberösterreich, Salzburg, Kärnten und der Steiermark jeweils ein Verkehrstoter zu beklagen war. Die vermuteten Hauptursachen der Unfälle waren in drei Fällen Unachtsamkeit oder Ablenkung. In den übrigen Fällen führten Fehlverhalten von Fußgängern, nicht angepasste Geschwindigkeit und gesundheitliche Probleme zu den Unfällen. Vier der tödlichen Unfälle waren Alleinunfälle.